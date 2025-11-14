Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Junta do Mali suspende canais de televisão franceses por alegadas notícias falsas

Pessoas fazem fila com as suas motas numa bomba de gasolina devido à falta de combustível em Bamako, 7 de outubro de 2025
Pessoas fazem fila com as suas motas numa bomba de gasolina devido à falta de combustível em Bamako, 7 de outubro de 2025 Direitos de autor  AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O Mali, tal como os seus vizinhos Níger e Burkina Faso, é governado por líderes militares que tomaram o poder pela força nos últimos anos, comprometendo-se a proporcionar mais segurança aos cidadãos.

A junta governativa do Mali suspendeu na sexta-feira dois canais de televisão franceses por terem difundido alegadas informações falsas sobre um bloqueio de combustível imposto pelo grupo ligado à al-Qaeda, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Musilimin (JNIM).

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A Alta Autoridade para a Comunicação do Mali declarou, numa carta dirigida aos distribuidores de imagens no Mali, datada de 13 de novembro e tornada pública na sexta-feira, que suspendeu a TF1 e a LCI, alegando que os dois canais de televisão privados fizeram "afirmações não verificadas e falsidades" numa emissão de 9 de novembro.

"Os serviços de televisão LCI e TF1 foram retirados dos vossos pacotes até nova ordem", lê-se no documento.

A carta refere que o organismo regulador contesta três passagens da emissão dos dois canais: "A junta proibiu a venda de combustível", "as regiões de Kayes e Nioro estão completamente bloqueadas" e "os terroristas estão agora perto de derrubar a capital (Bamako)".

Pessoas fazem fila com as suas motas numa estação de serviço, numa altura em que há falta de combustível em Bamako, 7 de outubro de 2025
Pessoas fazem fila com as suas motas num posto de abastecimento de combustível em Bamako, 7 de outubro de 2025 AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Desde setembro, o grupo JNIM impôs um bloqueio à entrada de combustível no Mali, um país sem litoral.

Nas últimas semanas, a escassez de combustível causada pelo bloqueio criou longas filas nas estações de serviço e deteriorou ainda mais a situação de segurança no país.

Várias embaixadas ocidentais, nomeadamente as dos Estados Unidos e da França, pediram aos seus cidadãos que abandonassem o Mali.

O Mali, juntamente com os seus vizinhos Níger e Burkina Faso, é governado por líderes militares que tomaram o poder pela força nos últimos anos, prometendo proporcionar mais segurança aos cidadãos.

Mas a situação de segurança na região do Sahel piorou desde que as juntas tomaram o poder, dizem os analistas, com um número recorde de ataques e um número recorde de civis mortos tanto por militantes islâmicos como pelas forças governamentais.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

França suspende acesso à Shein no dia da abertura da primeira loja em Paris

Extremistas atacam campo de treino militar na capital do Mali, diz exército

ONU abandona Mali no momento em que os Wagner cimentam posição