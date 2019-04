Os candidatos a presidente da Comissão Europeia pelos partidos do centro-direita, Manfred Weber, e do centro-esquerda, Frans Timmermans, protagonizaram o primeiro frente-a-frente da campanha para as eleições europeias.

No canal de France 24, o político alemão, com um cargo no Parlamento Europeu, e o holandês, com uma cadeira na Comissão Europeia, mostraram-se quase sempre de acordo e a temperatura do debate só subiu no tema da austeridade.