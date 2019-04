Euronews Noite 19.04.2019

Tamanho do texto

O Presidente português aterrou hoje no aeroporto da Madeira. Marcelo Rebelo de Sousa prestou homenagem às vítimas do acidente de autocarro na ilha e deixou palavras de agradecimento aos socorristas.

- Tiroteio na Irlanda do Norte que atingiu mortalmente a jornalista Lyra McKee está ser investigado com um ato terrorista.

- Aprovada a lei das eleições autárquicas em Angola. A Euronews foi tentar perceber qual o impacto que as autarquias poderão ter na vida dos angolanos.

- Madonna canta em português e convida uma das cantoras mais aclamadas do Brasil. Anitta tem participação especial no novo album da Rainha da Pop - que se une às rainhas do Funk.

Estas e outras notícias, para ver, nesta edição de Euronews Noite.