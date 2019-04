Manifestação pelo clima paralisa Londres

Tamanho do texto

Não é todos os dias que se vê um barco cor-de-rosa em Oxford Circus mas se o objetivo era chamar a atenção, a missão foi cumprida com sucesso. Ao quinto dia de protestos contra a falta de ação governamental perante as alterações climáticas, em Londres, os manifestantes paralisaram as principais artérias da capital inglesa.

Entre os participantes destacou-se a atriz Emma Thompson, vencedora de dois Óscares, que voou desde Los Angeles para marcar presença na manifestação e não deixou de mandar um recado aos críticos:

"Acusam-me de ser hipócrita e dizem que a culpa é minha porque viajei de avião... Sabem que mais? Há décadas que peço energia limpa, que faço campanhas para exigir energia limpa na aviação e tenho sido ignorada. Os nossos governos assinaram acordos onde se comprometeram a procurar formas de usar mais energia limpa e depois ignoraram-nos. Quem são os hipócritas agora?"

Os manifestantes têm-se mantido fiéis à máxima de chamar a atenção através de atos de desobediência civil sem recorrer a atos de violência. A polícia inglesa tem optado por retirar os manifestantes pacificamente mas já procedeu a mais de meio milhar de detenções desde o início dos protestos.