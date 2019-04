Poroshenko e Zelensky protagonizam debate aceso no Estádio Olímpico

Tamanho do texto

O estádio olímpico de Kiev foi esta sexta-feira o palco do duelo político entre Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky para a corrida à presidência da Ucrânia.

A dois dias das decisivas eleições de domingo, o recinto desportivo acolheu o primeiro e último grande debate antes da segunda volta. Perante milhares de pessoas, que aplaudiam ou apupavam as tiradas dos dois candidatos como se de um jogo de futebol se tratasse, Poroshenko e Zelensky acabaram por trocar palavras duras ao longo de uma hora.

Дякуємо всім і кожному, що ми разом! Команда Зеленського — найпотужніший рушій! ⠀ 21 квітня ми напишемо ще одну сторінку історії. І ця історія буде нашим спільним досягненням. ? Publiée par Команда Зеленського sur Vendredi 19 avril 2019

Sob fortes medidas de segurança, o debate expôs a fratura do sistema político de um país com uma economia frágil e sob o peso da guerra com a Rússia.

Com uma larga vantagem nas sondagens, depois de já ter vencido a primeira volta, Zelensky tentou fazer da sua falta de experiência na política uma virtude para esta corrida presidencial.

"Eu não sou um político, sou uma pessoa normal, que veio para destruir este sistema. Sou o resultado e a consequência dos erros e das promessas de Poroshenko", afirmou o ator e comediante, que protagoniza a popular série ucraniana "Servos do Povo".

Por outro lado, a tentar fugir ao prenúncio de uma derrota, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, acusou o rival de evitar o serviço militar e de não possuir capacidades para enfrentar a Rússia liderada por Vladimir Putin.

"Temos pela frente grandes desafios a nível externo. O presidente deve ser corajoso e forte. Para fazer face a estes desafios, o presidente deve ter experiência internacional", argumentou Poroshenko, de 53 anos, cuja popularidade apresenta níveis baixos face às suspeitas de corrupção.

O hino nacional da Ucrânia foi dos poucos momentos de trégua entre Poroshenko e Zelensky, naquele que foi o primeiro e último debate entre os dois candidatos à presidência.

Zelensky, que interpreta um professor de história que vence as eleições presidenciais na série 'Servos do Povo', está perto de passar, aos 41 anos, a ficção para a realidade e assim afastar Petro Poroshenko do poder.