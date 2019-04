O ator que pode ser presidente da Ucrânia

Tamanho do texto

Muitos ucranianos viram com espanto o resultado de Volodymyr Zelenskiy nas presidenciais deste domingo.

O ator de comédia foi o candidato mais votado e vai enfrentar na segunda volta o atual presidente Petro Poroshenko.

Zelenskiy tem 41 anos, não tem carreira na política e centra a sua campanha na luta contra a corrupção, um dos grandes problemas da Ucrânia.

Roland Freudenstein, analista do centro de Estudos Europeus Wilfried Martens, falou com a euronews sobre a popularidade do candidato.

"Esta não é a primeira vez na democracia europeia, mas eu diria que existem três fatores. O primeiro é uma campanha anticorrupção; o segundo nenhuma experiência na política e isso é uma vantagem mesmo se a nossa tendência seja pensar o contrário; o terceiro e muito importante: ele é conhecido através do entretenimento da televisão”.

Durante a campanha, Volodymyr Zelenskiy evitou as entrevistas, os debates com os outros candidatos e apostou nas redes sociais.

Não vai ter uma tarefa fácil na segunda volta, marcada para 21 de abril.

O ator parte como favorito mas os analistas sublinham que Petro Poroshenko tem uma rede mais forte e estabelecida no terreno e o importante apoio de administradores em todo o país.