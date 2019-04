Celebrações da Sexta-feira Santa

Em plena Sexta-feira Santa, o Papa Francisco celebrou a tradicional Via Sacra. Dedicou a missa às vítimas de tráfico humano, naquela que foi a sétima páscoa que Francisco celebra como líder máximo da Igreja Católica.

Milhares de pessoas acenderam velas e rezaram na missa celebrada tradicionalmente à noite, no Coliseu de Roma.

Do outro lado do atântico, em Porto Princípe, no Haiti, a Sexta-feira Santa também foi celebrada com orações. Quem conduziu a cerimónia ao ar livre foi o bispo de Porto Príncipe, o qual pediu, no discurso, "mudança para o país".

Na Bolívia, as celebrações passaram pela areia do deserto. Cerca de 250 artistas bolivianos e peruanos decidiram criar representações em forma de esculturas de areia.