Doze feridos repatriados da Madeira para a Alemanha

Doze cidadãos alemães, feridos na sequência do acidente no Caniço, na Madeira, foram repatriados num avião militar.

O aparelho fez a viagem de regresso à cidade de Colónia. Continua internada nos Cuidados Intensivos do Hospital do Funchal uma mulher também de nacionalidade alemã, com vários traumatismos, cujo estado, apesar de estável, não lhe permite ainda viajar.

Na passada quarta-feira, o despiste de um autocarro com turistas alemães fez 29 mortos e 27 feridos.

O motorista e a guia encontram-se igualmente internados. Ainda não há uma explicação oficial sobre as causas do acidente.