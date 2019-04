Eleição presidencial da Macedónia do Norte vai ter segunda volta

Tamanho do texto

Na Macedónia do Norte a eleição presidencial deste domingo ditou a passagem à segunda volta do candidato social democrata Stevo Pendarovski, e da candidata da direita, Gordana Siljanovska-Davkova.

Pendarovski está confiante e afirma: "A segunda volta será mais fácil. Porquê? Porque a diferença entre mim e Gordana Siljanovska é enorme. Acredito que isso contribuirá para o reforço do conceito de" avançar juntos ", porque sabemos que regredir não é uma opção, voltar a trás significa bloqueio e crise. "

"A economia e o emprego serão a prioridade, como sempre, na segunda volta, para uma vida melhor. Mas, não pode haver economia na Macedónia sem um Estado de Direito", afirma, por seu turno, Gordana Siljanovska-Davkova.

A taxa de participação nesta primeira volta foi historicamente baixa: 41,9%. A campanha foi dominada pelas profundas divisões nacionais sobre a mudança do nome do país para a República da Macedónia do Norte.

Pró-ocidental, Pendarovski é um firme defensor do Acordo com a Grécia; a sua rival considera o acordo "degradante".

Os 1,8 milhões de eleitores da Macedónia do Norte voltam a ser chamados às urnas a 5 de maio. Veremos se terão motivação suficiente para uma taxa de participação acima dos 40%, o mínimo constitucional para validar o escrutínio.