Filipe Nyusi a caminho do Fórum “Uma Faixa, Uma Rota”

O Presidente moçambicano inicia esta segunda-feira uma visita de trabalho a China a convite do homólogo Xi Jinping.

Filipe Nyusi é um dos 37 chefes de Estado confirmados no Fórum “Uma Faixa, Uma Rota”, que acontece em Pequim, entre os dias 25 e 27 de abril.

Constam igualmente da agenda do presidente Moçambicano e respetiva delegação encontros com o homólogo Xi Jinping, empresários chineses e a comunidade moçambicana residente na China.

Sob o lema “Construir um futuro mais brilhante”, a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” foi proposta por Xi Jinping em 2013 com o objetivo de melhorar as ligações entre as economias da Ásia, Médio Oriente, Europa e África através do desenvolvimento de infraestruturas.

A China é o quinto maior destino de exportações de Moçambique, com uma cota de 5,3%, e é a terceira maior origem de importações moçambicanas, com 8,5%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).