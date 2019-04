Mau tempo na América de Norte a Sul

Tamanho do texto

Visto de cima, o rasto de destruição deixa perceber apenas uma parte das cheias que inundaram o leste do Canadá.

O degelo e as fortes chuvas sentidas nos últimos dias, obrigaram à deslocação de mais de mil pessoas. Uma mulher morreu quando parte de uma estrada em que passava ruiu.

As Forças Armadas canadianas destacaram seis centenas de militares travar as consequênciasdas inundações, no Quebeque.

No hemisfério sul, também a Colômbia sofre os efeitos das chuvas.

Um deslizamento de terras, na região de Cauca, provocou pelo menos 19 mortes. 14 pessoas permanecem desaparecidas.

De acordo com a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres, oito casas ficaram suterradas junto à via Panamericana, a principal estrada local, que liga a Colômbia ao Equador.