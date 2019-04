O título que sabe a pouco do PSG e o que mata a fome do PAOK

A crónica de um campeão anunciado. Há muito que o oitavo título de campeão do Paris Saint-Germain, o sexto nos últimos sete anos, era uma formalidade. O triunfo dos parisienses foi confirmado este domingo depois do Lille não ter ido além de um empate a zero em Toulouse.

E se no balneário parisiense a festa foi rija, nas ruas da capital francesa nem por isso. Os rios de dinheiro investidos no clube têm um objetivo em particular e os adeptos do PSG querem mais: a Liga dos Campeões.

Bem diferente foi o ambiente vivido em Salónica, onde o PAOK quebrou um jejum de 34 anos sem conquistar o título grego. Mesmo lesionado, o capitão Vieirinha entrou em campo para o momento histórico, uma vitória por 5-0 frente ao Levadiakos.

A equipa de Răzvan Lucescu dominou por completo o campeonato, em 29 jogos festejou 25 vitórias e não conheceu o sabor da derrota.

PSG e PAOK juntam-se à Juventus na lista de equipas que já puderam festejar a conquista de mais um campeonato esta temporada.