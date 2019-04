Turim em festa pelo octocampeonato da Juventus

Tamanho do texto

Pelo oitavo ano consecutivo, as ruas de Turim voltaram a encher-se de adeptos da Juventus para a festa do título de campeão de Itália.

A equipa dos futebolistas portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo alcançou este feito inédito ainda com cinco jornadas por disputar na Série A.

Milhares de pessoas em cânticos, acompanhadas de muitas bandeiras e ruidosas buzinadelas: foi este o cenário da noite de Turim, onde não faltaram recados aos rivais.

"A seguir vem o nono campeonato. E depois o décimo, e então o décimo primeiro. Que os rivais continuem a morrer de inveja", disse um adepto eufórico.

O sonho da Liga dos Campeões não passou disso mesmo, na sequência da eliminação frente aos holandeses do Ajax nos quartos de final.

Ainda assim, a Vecchia Signora fecha a primeira época com Ronaldo com a conquista da Supertaça e do Campeonato, prometendo querer voltar a festejar em 2020.