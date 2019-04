Donald Trump vai visitar a Europa.

O presidente norte-americano aceitou o convite da rainha Isabel II para fazer uma visita de Estado ao Reino Unido, que irá decorrer de três a cinco de junho.

Na agenda está prevista uma reunião entre Theresa May e Donald Trump.

Em comunicado, a primeira-ministra britânica referiu que a visita vai fortalecer o relacionamento próximo dos dois países em áreas como o comércio, investimento, segurança e defesa.

A viagem do líder norte-americano coincide, também, com as comemorações para assinalar o 75° aniversário dos desembarques do Dia D na Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial.

A visita de Trump ao Reino Unido promete causar protestos. Em julho do ano passado, a passagem do presidente norte-americano por Londres gerou uma grande manifestação de repúdio.

Protestos que deverão replicar-se em Paris. No dia 6 de junho, Donald Trump tem encontro marcado com o presidente gaulês, Emmanuel Macron.