Conversa nuclear entre Putin e Kim

Dia de cimeira Rússia-Coreia do Norte em Vladivostok. A cidade do extremo-oriente russo testemunhou o primeiro encontro entre os dirigentes dois países. A situação na península coreana e o desenvolvimento da tecnologia nuclear pelo regime de Pyongyang foram os pontos principais das conversações.

Kim Jong-un tenta encontrar alternativas diplomáticas depois do falhanço das negociações com o presidente americano, Donald Trump, com quem se reuniu duas vezes no último ano.

Vladimir Putin tenta impor a Rússia como potência incontornável em mais um conflito diplomático herdado dos tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética tinha uma voz e um peso que o Kremlin deseja recuperar.

Sentar as duas Coreias, o Japão, a China, a Rússia e os Estados Unidos à mesma mesa é a intenção de Moscovo, um formato abandonado há dez anos por Pyongyang.