Smart Regions: O Danúbio, o maior rio da União Europeia

O Danúbio é o rio mais comprido da União Europeia e liga a Alemanha ao Mar Negro. Conheceu gerações de Europeus, que nasceram e cresceram ao longo das suas margens, como é o caso de Beata, de Orth an der Donau, na Áustria.

"Visitamos as planícies perto do Danúbio pelo menos uma vez por mês e o nível das água nunca é o mesmo. Há cerca de seis meses, no outono, viemos também fazer caminhadas," explica à Euronews.

"Mas o nível das águas era tão elevado que mal conseguiamos passar pla pequena ponte e tivemos de dar a volta. Aceitamos que a natureza é mais forte do que nós."

Georg é biólogo e coordena os Parques do Danúbio, uma rede de proteção que recolhe dados e desenvolve ações junto do público. Descobriram, há pouco tempo, um conjunto de ilhas em pleno rio.

"Agora sabemos que existem mais de 900 ilhas no Danúbio. Temos 147 ilhas que se encontram em estado selvagem. Por isso, tendo em conta o que descobrimos, queremos proteger cerca de 10 mil hectares."

A Rede de Parques do Danúbio protege os 2885 quilómetros de rio e conta com um orçamento de três milhões de euros anuais. Pelo menos 2,6 milhões são atribuidos pelas políticas de coesão europeias. O Danúbio é o habitat de cerca de cinco mil espécies de animais e cerca de duas mil plantas.

Entre 70% a 75% biótopos do Danúbio que integram o projeto encontram-se protegidos. Os outros 25% podem beneficiar do nosso trabalho conjunto. Vivem, na bacia do Danúbio, mais de 80 milhões de pessoas.