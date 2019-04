Cheias no leste do Canadá

São inundações históricas, no leste do Canadá. Os habitantes assistem ao aumento do nível das águas e há ordens de evacuação devido à ameaça de tempestades.

As pessoas têm sido deslocadas do Quebec, depois das inundações de 2017, consideradas as piores dos últimos 50 anos. O exército está mobilizado e o balanço provisório das autoridades aponta para milhares de residências inundadas.

O cenário repete-se em Ontário. As inundações da primavera estão associadas ao derretimento da neve e a chuvas fortes.

Nos últimos dias, foram distribuídos dezenas de milhares de sacos de areia para ajudar a proteger casas nas zonas mais ameaçadas.

O governo New Brunswick também mobilizou o exército para ajudar a lidar com as cheias. Foi declarado o estado de emergência na capital do país, Ottawa, e em Montreal, como medida de prevenção perante as inundações.