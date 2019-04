O dia de reflexão dos candidatos espanhóis

Espanha prepara-se para ir às urnas este domingo. Aproximadamente 37 milhões de espanhóis vivem um dia de reflexão, antes das eleições.

Os candidatos também aproveitaram este dia. O atual primeiro-ministro Pedro Sanchez, do PSOE, optou por passar o dia em Anchuras, a aldeia do seu pai, juntamente com a família.

O líder do partido Popular, Pablo Casado, optou igualmente por um programa em família e jogou futebol na localidade de Navas del Marqués, na região de Avila.

Pablo Iglesias, fundador do Podemos, optou por assistir a um documentário sobre as alterações climáticas em Madrid, juntamente com a número dois do partido, Irene Montero.

O líder do Ciudadanos, Albert Rivera, também desfrutou de um dia de descanso depois da campanha eleitoral e o líder do Vox, Santiago Abascal, optou por uma tarde de touros. Um dia de silêncio e de calma, antes da agitação das legislativas.