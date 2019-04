Espanha: Albert Rivera admite governar com o Vox

Tamanho do texto

O catalão Albert Rivera irrompeu na política aos 26 anos, como líder do "Ciudadanos", um pequeno partido que se definiu como anti-nacionalista e liberal. Eleito nas eleições catalãs em 2006, teve uma ascensão fulgurante, sempre com a luta contra a independência como bandeira.

Há um ano, era o líder mais com mais capital eleitoral. As urnas deram ao seu partido 30% dos escrutínios, mas o voto de desconfiança a Mariano Rajoy apanhou-o desprevenido e Pedro Sánchez soube aproveitar o momento para ganhar terreno.

Aos 39 anos, o líder liberal capitaliza votos com a sua imagem atrativa e jovem, mas também com as propostas políticas como o alargamento das licenças de paternidade e maternidade ou a isenção de impostos para os empresários em nome individual cujo rendimento não atinja o salário mínimo.

Rivera garante que não fará alianças nem pactos com os socialistas, que preferia governar com o PP, sem o Vox, mas não descarta a possibilidade de uma aliança com o partido da extrema-direita.