Queda de grua em Seattle faz 4 vítimas mortais

Tamanho do texto

Uma grua caiu, este sábado, numa rua de Seattle e fez 4 vítimas mortais. De acordo com o corpo de bombeiros desta cidade norte-americana, o colapso da grua num local de construção das futuras instalações da Google e numa estrada no distrito de South Lake Union também fez 3 feridos.

"Levantou-se um vento muito forte durante um curto espaço de tempo. Soprou tão forte que até me tirou o chapéu da cabeça e tivemos muita dificuldade em fechar a janela. Foi nessa altura que ouvimos o acidente. Não soube o que era, porque é normal ouvir muitos barulhos de obras nesta zona a todas as horas do dia...", disse Mark Taylor-Canfield, uma das testemunhas oculares.

De acordo com outra testemunha ocular a grua ter-se-á partido ao meio durante as rajadas de vento e o edifício em construção ficou bastante danificado. Duas vítimas mortais trabalhavam na grua e duas outras foram apanhadas pelos destroços dentro dos carros.