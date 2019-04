Esquerda Republicana triunfa na Catalunha

O partido independentista Esquerda Republicana venceu, pela primeira vez, as eleições gerais na Catalunha e, com a conquista de 15 deputados no Congresso Nacional, tornou-se numa importante força política. O seu apoio pode ser indispensável para consolidar a maioria do socialista Pedro Sánchez.

Depois desta vitória, pensa-se já nas eleições municipais e nas europeias.

"Não nos conformamos. A Esquerda Republicana não nasceu para se conformar e hoje, aqui, apenas começa um ciclo. Esta é a primeira de muitas vitórias", assegura o candidato da Esquerda Republicana, Gabriel Rufián.

A Esquerda Republicana beneficiou da participação massiva no escrutínio, com 77,5% dos catalães a irem às urnas. O líder, Oriol Junqueras, está em prisão preventiva à espera de ser julgado pelo Supremo Tribunal acusado de vários crimes, incluindo o de rebelião.

Segundo o enviado da euronews a Barcelona, Francisco Fuentes, "o resultado da Esquerda Republicana tem múltiplas leituras, mas, de todas elas, uma muito significativa: pela primeira vez na história, uma formação política independentista venceu as eleições gerais na Catalunha. Uma mensagem clara para o futuro Governo espanhol que continuará a ter em cima da mesa a necessidade de resolver o problema catalão."