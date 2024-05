Vitória socialista nas eleições catalãs põe fim ao domínio pró-independência

Apesar de o seu partido pró-independência Junts ter ficado em segundo lugar nas eleições, o líder Carles Puigdemont continua a perseguir o seu objetivo de liderar o próximo governo catalão.

O Partido Socialista de Pedro Sánchez venceu as eleições na Catalunha, mas vai precisar dos votos do partido catalão de esquerda ERC para formar um governo progressista. No entanto, o antigo presidente Carles Puigdemont, que ficou em segundo lugar, está a pedir aos socialistas que o deixem regressar ao cargo. Em troca, daria o seu apoio ao governo minoritário de Sánchez em Madrid.

O Partido Socialista está a celebrar uma vitória decisiva nas recentes eleições catalãs. Esta vitória é vista como a validação pela sociedade da abordagem de Pedro Sánchez em relação à Catalunha e da sua proposta de amnistia aos líderes políticos envolvidos no movimento independentista de 2017, incluindo o ex-presidente exilado Carles Puigdemont.

De acordo com Jaime Coulbois, especialista em ciência política da Universidade Autónoma de Madrid, os partidos pró-independência não conseguiram, pela primeira vez em anos, assegurar uma maioria parlamentar.

"Os partidos que apoiam a independência da Catalunha não conseguiram, pela primeira vez em muitos anos, uma maioria parlamentar e, quando olhamos para a percentagem de votos, estes partidos também não obtiveram um apoio maioritário na Catalunha", afirmou Coulbois.

Apesar desta vitória, o potencial governo de Salvador Illa depende de alianças com os parceiros de coligação de Sánchez, "Sumar", e o partido de esquerda pró-independência, Esquerda Republicana da Catalunha. O partido perdeu 13 lugares, apesar de ter governado a Catalunha.

O líder do ERC e presidente da Generalitat, Pere Aragones, anunciou que vai abandonar a política de primeira linha em consequência do fraco desempenho do seu partido nas eleições.

Coulbois sugere que um pacto de esquerda é o resultado mais provável, dependendo da posição do ERC: "A verdade é que o ERC terá agora um debate bastante sério entre setores que considerarão uma abordagem mais pragmática e outro setor que dirá que não é aceitável fazer um pacto com os socialistas, que devemos continuar com o objetivo da independência, mas isso provavelmente levaria a uma repetição das eleições, e o ERC deve decidir se isso vale a pena..."

Carles Puigdemont não deverá desistir

Entretanto, Carles Puigdemont, que ficou em segundo lugar nas eleições, exige que Salvador Illa se afaste para permitir a formação de um governo minoritário independentista. Em contrapartida, Puigdemont oferece-se para apoiar o governo de Pedro Sánchez em Madrid.

Analisando a influência de Puigdemont, Coulbois salienta que alguns deputados cruciais para a manutenção da maioria parlamentar estão filiados no partido de Puigdemont, "Junts". "Poderá haver uma situação em que Puigdemont, digamos, chantageia Pedro Sánchez, dizendo que se não me deres isto, não te apoio mais...", explicou Coulbois.

Enquanto as discussões se desenrolam, a possibilidade de uma repetição das eleições permanece incerta. Apesar de improvável, tal poderia pôr em causa a posição do Illa no seio do bloco de esquerda.