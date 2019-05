Julian Assange condenado a 50 semanas de prisão

Julian Assange foi condenado a 50 semanas de prisão pela justiça britânica por violar os termos da liberdade condicional imposta em 2012. A medida de coação tinha sido imposta depois do fundador do Wikileaks não se ter apresentado em tribunal, tendo preferido pedir asilo político na embaixada do Equador no Reino Unido, onde acabou por ficar sete anos.

O australiano enfrentava então um pedido de extradição para a Suécia, onde duas mulheres o tinham acusado de violação. O processo foi arquivado pela justiça sueca em 2017.

Julian Assange enfrenta ainda um pedido de extradição dos Estados Unidos, que o pretendem julgar pela divulgação de documentos confidenciais.