A cidade de Budapeste implementou um sistema de bicicletas partilhadas. A capital húngara tem 300 quilómetros de pistas para bicicletas. A euronews falou com uma jornalista húngara adepta do uso da bicicleta.

"A bicicleta já faz parte da vida de Budapeste, sem dúvida. Há corridas de bicicleta underground. Há corridas de estafetas, no fim-de-semana passado, houve uma enorme corrida de estafetas em bicicleta. Há uma grande cultura do ciclismo em Budapeste. As pistas para bicicleta ajudam muito, porque quando há sinalização na rua, os automobilistas prestam mais atenção às outras pessoas que utilizam a via pública. A pista para bicicletas é uma forma de assegurar que os ciclistas têm um espaço próprio, o que é muito importante, em particular para as pessoas que não estão habituadas a circular no meio do trânsito e que só andam de bicicleta duas ou três vezes por mês mas gostam de passear. A via ciclável é importante para desenvolver a cultura ciclista. As Bubi bikes são um fenómeno engraçado. O sistema teve um impacto nas pessoas que se deslocam para trabalhar na cidade porque quem vive fora da cidade ou na periferia, vem de transportes públicos e depois precisa de se deslocar e as bicicletas partilhadas são uma excelente oportunidade porque o utilizador não precisa de se ocupar da manutenção da bicicleta ou do cadeado. É um sistema muito prático", contou Elisabeth Grabow.