Negócio fechado: Magneti Marelli muda de dono

A Fiat Chrysler Automobiles completou a venda da Magneti Marelli à japonesa Calsonic Kansei. A empresa japonesa adquire assim uma das mais importantes fornecedoras de peças e componentes para a indústria automóvel, num negócio no valor de cinco mil e oitocentos milhões de euros.

As negociações foram conduzidas pelo CEO da Fiat Chrysler, Mike Manley que, num comunicado à equipa, agradeceu aos funcionários da Magneti Marelli pelo seu trabalho no fornecimento de "produtos inovadores" e no apoio aos objetivos do grupo italo-americano.

Fundada em 1919, a Magneti Marelli é uma empresa com mais de 43 mil funcionários e presença em 19 países. A nova empresa vai chamar-se Magneti Marelli CK Holdings e converte-se na sétima maior fabricante independente de componentes do mundo.