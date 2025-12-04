Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina: o impacto do evento para Itália

Vinte anos depois de Turim 2006, Itália torna-se protagonista de um evento olímpico que, além de celebrar o desporto, representa uma oportunidade de desenvolvimento para o país.

São esperados mais de dois milhões de visitantes, com uma audiência global estimada entre dois e três mil milhões de pessoas**.** Do ponto de vista económico, as regiões mais beneficiadas serão a Lombardia, o Veneto e o Trentino-Alto Ádige.

Nestas regiões, de acordo com os últimos dados, prevê-se um retorno de 5,3 mil milhões de euros. Deste montante, estima-se que a despesa imediata no território ascenda a cerca de mil milhões, com outros mil milhões de euros de receitas provenientes dos fluxos turísticos.

Muitos italianos estão a preparar-se para acompanhar o evento. De facto, em termos de sentimento, de acordo com os dados divulgados pelo Observatório Ipsos Doxa, 68% dos italianos estão cientes do evento, com dois em cada três a aguardar os Jogos Olímpicos de Inverno com "alegria e curiosidade". Em geral, as emoções positivas (63%) predominam sobre as negativas.

De acordo com o inquérito, 83% dos residentes no Veneto, Trentino-Alto Ádige e Lombardia acreditam que a sua região está a aproveitar a oportunidade.

No que diz respeito à sustentabilidade, 36% dos inquiridos esperam que os organizadores e os territórios envolvidos prestem mais atenção a esta questão, em comparação com as edições anteriores. Entre os temas que suscitam maior preocupação está a gestão das instalações desportivas após os Jogos.

Michele Costabile, professor de Marketing na Universidade Luiss e diretor do X.Ite, o Centro de Investigação sobre Tecnologias e Comportamento de Mercado, explicou-nos em que consiste o "efeito cascata", ou seja, as consequências a longo prazo para o sistema nacional de eventos desta magnitude.

O "efeito cascata" dos Jogos

Entre os efeitos mais significativos que eventos como os Jogos Olímpicos produzem, explica Costabile, estão aqueles que impactam diretamente o capital imaterial.

"Ou seja, afetam não só as localidades que acolhem o evento, mas todo o sistema do país." O 'efeito cascata' é aquele que é estimado, em alguns estudos, para os 12 a 18 meses seguintes e, obviamente, diz respeito ao turismo. "No sentido em que as pessoas que participam nos Jogos Olímpicos não são apenas espectadores", diz Costabile.

"O público exposto à comunicação do evento é maior do que o público que participa, ou seja, os dois milhões de visitantes estimados. De facto, estamos a falar de um total de cerca de dois mil milhões de pessoas que, graças também à televisão, seguirão as competições olímpicas. Isso gera um aumento nos fluxos turísticos nos anos seguintes."

Para melhor compreender em que consiste este fenómeno, o professor cita o exemplo da Expo Milão.

“O sucesso da Expo em termos de público fez com que, seja pela imagem, seja pela cobertura mediática e pelo efeito 'boca-a-boca' de quem participou", observa Costabile, tenha desencadeado um 'efeito cascata' que ainda vemos hoje. Basta pensar que há uma quantidade de turistas em Milão durante todo o ano que nunca se viu antes”.

Costabile explica, no entanto, que apesar dos efeitos se prolongarem no tempo, tratando-se de um evento com duração de apenas duas semanas, o impacto no PIB é, ainda assim, limitado.

Avaliação do impacto económico: modelo de cinco níveis

O professor explica quais os critérios a ter em conta de acordo com um modelo de classificação em cinco níveis, que o Centro de Estudos da Luiss, que dirige, já utilizou no caso de outros eventos semelhantes.

"Começa com a compra de bilhetes e os apoios. Isto também pode acontecer através de empresas patrocinadoras que fazem vendas gratuitas. Assim, os efeitos diretos estão relacionados com a venda de bilhetes, os patrocínios e as despesas dos visitantes e espectadores dos eventos", explica o professor.

"Depois há os transportes, claro, e o consumo cultural", continua Costabile, "é bastante intuitivo que alguém aproveite os Jogos Olímpicos para visitar Milão e, talvez, passar uma noite no La Scala".

"Depois, passamos para o segundo nível, representado pelos investimentos em infraestruturas. Estamos mesmo a falar de estimativas que vão de dois a três mil milhões no que diz respeito ao sistema viário e de ligações, incluindo a remodelação de estradas, canteiros, parques e hotéis."

"O terceiro nível diz respeito ao multiplicador fiscal dos investimentos, que será tanto maior quanto mais tecnológico for o conteúdo do investimento em infraestruturas."

"O quarto nível diz respeito ao 'efeito cascata' acima mencionado, que é estimado num intervalo entre 12 e 18 meses. Finalmente, o último nível diz respeito ao impacto que qualquer evento tem sobre o capital de competências e de reputação que os operadores do setor adquirem quando organizam grandes eventos", conclui Costabile.

Neste caso, explica Costabile, a avaliação pode incidir sobre o projeto específico ou sobre a imagem do país, o chamado "country branding" .

Roma pronta para acolher os próximos Jogos Olímpicos"

Numa altura em que a chama olímpica se prepara para aterrar em Roma, vinda de Atenas, a questão que se coloca é se a capital italiana está preparada para receber os próximos Jogos Olímpicos.

Em 2016, o "não" da então presidente da Câmara, Virginia Raggi, à candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2024 causou polémica. Entre as razões, contavam-se não só a situação de endividamento da administração municipal, mas também a oposição "às Olimpíadas do tijolo e dos lobbies dos construtores".

Há alguns meses, o ministro do Desporto, Abodi, descreveu a hipótese de se realizar as Olimpíadas em Roma em 2036 e 2040 como "um desafio a ser aproveitado". Perguntámos ao professor Costabile o que ele acha.

"Diria que Roma está certamente pronta por uma série de razões. A primeira é que é uma das cidades com maior capacidade de atração de turistas, o que está ligado a uma extraordinária capacidade organizacional", observa o professor.

"Se pensarmos no Jubileu, é evidente que se trata de uma cidade habituada a organizar grandes eventos e que, muitas vezes, os organiza de uma forma memorável. É uma oportunidade para grandes obras, para a remodelação de estádios e uma forma de dotar a cidade de infraestruturas que, de outra forma, nunca teriam sido construídas."

"Acredito que o Jubileu, graças ao recurso aos fundos do PNRR [Plano Nacional de Recuperação e Resiliência], mudou radicalmente a qualidade das estruturas urbanas."