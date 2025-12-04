Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina: o impacto do evento para Itália

Jogos Olímpicos de inverno
Jogos Olímpicos de inverno Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De Giorgia Orlandi
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os Jogos Olímpicos de Inverno terão um impacto económico significativo no sistema do país, mas também ao nível da imagem. Quanto tempo dura e em que consiste o chamado "efeito cascata" a que assistiremos nos 12 a 18 meses seguintes?

Vinte anos depois de Turim 2006, Itália torna-se protagonista de um evento olímpico que, além de celebrar o desporto, representa uma oportunidade de desenvolvimento para o país.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

São esperados mais de dois milhões de visitantes, com uma audiência global estimada entre dois e três mil milhões de pessoas**.** Do ponto de vista económico, as regiões mais beneficiadas serão a Lombardia, o Veneto e o Trentino-Alto Ádige.

Nestas regiões, de acordo com os últimos dados, prevê-se um retorno de 5,3 mil milhões de euros. Deste montante, estima-se que a despesa imediata no território ascenda a cerca de mil milhões, com outros mil milhões de euros de receitas provenientes dos fluxos turísticos.

Muitos italianos estão a preparar-se para acompanhar o evento. De facto, em termos de sentimento, de acordo com os dados divulgados pelo Observatório Ipsos Doxa, 68% dos italianos estão cientes do evento, com dois em cada três a aguardar os Jogos Olímpicos de Inverno com "alegria e curiosidade". Em geral, as emoções positivas (63%) predominam sobre as negativas.

De acordo com o inquérito, 83% dos residentes no Veneto, Trentino-Alto Ádige e Lombardia acreditam que a sua região está a aproveitar a oportunidade.

No que diz respeito à sustentabilidade, 36% dos inquiridos esperam que os organizadores e os territórios envolvidos prestem mais atenção a esta questão, em comparação com as edições anteriores. Entre os temas que suscitam maior preocupação está a gestão das instalações desportivas após os Jogos.

Michele Costabile, professor de Marketing na Universidade Luiss e diretor do X.Ite, o Centro de Investigação sobre Tecnologias e Comportamento de Mercado, explicou-nos em que consiste o "efeito cascata", ou seja, as consequências a longo prazo para o sistema nacional de eventos desta magnitude.

O "efeito cascata" dos Jogos

Entre os efeitos mais significativos que eventos como os Jogos Olímpicos produzem, explica Costabile, estão aqueles que impactam diretamente o capital imaterial.

"Ou seja, afetam não só as localidades que acolhem o evento, mas todo o sistema do país." O 'efeito cascata' é aquele que é estimado, em alguns estudos, para os 12 a 18 meses seguintes e, obviamente, diz respeito ao turismo. "No sentido em que as pessoas que participam nos Jogos Olímpicos não são apenas espectadores", diz Costabile.

"O público exposto à comunicação do evento é maior do que o público que participa, ou seja, os dois milhões de visitantes estimados. De facto, estamos a falar de um total de cerca de dois mil milhões de pessoas que, graças também à televisão, seguirão as competições olímpicas. Isso gera um aumento nos fluxos turísticos nos anos seguintes."

Para melhor compreender em que consiste este fenómeno, o professor cita o exemplo da Expo Milão.

“O sucesso da Expo em termos de público fez com que, seja pela imagem, seja pela cobertura mediática e pelo efeito 'boca-a-boca' de quem participou", observa Costabile, tenha desencadeado um 'efeito cascata' que ainda vemos hoje. Basta pensar que há uma quantidade de turistas em Milão durante todo o ano que nunca se viu antes”.

Costabile explica, no entanto, que apesar dos efeitos se prolongarem no tempo, tratando-se de um evento com duração de apenas duas semanas, o impacto no PIB é, ainda assim, limitado.

Avaliação do impacto económico: modelo de cinco níveis

O professor explica quais os critérios a ter em conta de acordo com um modelo de classificação em cinco níveis, que o Centro de Estudos da Luiss, que dirige, já utilizou no caso de outros eventos semelhantes.

"Começa com a compra de bilhetes e os apoios. Isto também pode acontecer através de empresas patrocinadoras que fazem vendas gratuitas. Assim, os efeitos diretos estão relacionados com a venda de bilhetes, os patrocínios e as despesas dos visitantes e espectadores dos eventos", explica o professor.

"Depois há os transportes, claro, e o consumo cultural", continua Costabile, "é bastante intuitivo que alguém aproveite os Jogos Olímpicos para visitar Milão e, talvez, passar uma noite no La Scala".

"Depois, passamos para o segundo nível, representado pelos investimentos em infraestruturas. Estamos mesmo a falar de estimativas que vão de dois a três mil milhões no que diz respeito ao sistema viário e de ligações, incluindo a remodelação de estradas, canteiros, parques e hotéis."

"O terceiro nível diz respeito ao multiplicador fiscal dos investimentos, que será tanto maior quanto mais tecnológico for o conteúdo do investimento em infraestruturas."

"O quarto nível diz respeito ao 'efeito cascata' acima mencionado, que é estimado num intervalo entre 12 e 18 meses. Finalmente, o último nível diz respeito ao impacto que qualquer evento tem sobre o capital de competências e de reputação que os operadores do setor adquirem quando organizam grandes eventos", conclui Costabile.

Neste caso, explica Costabile, a avaliação pode incidir sobre o projeto específico ou sobre a imagem do país, o chamado "country branding" .

Roma pronta para acolher os próximos Jogos Olímpicos"

Numa altura em que a chama olímpica se prepara para aterrar em Roma, vinda de Atenas, a questão que se coloca é se a capital italiana está preparada para receber os próximos Jogos Olímpicos.

Em 2016, o "não" da então presidente da Câmara, Virginia Raggi, à candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2024 causou polémica. Entre as razões, contavam-se não só a situação de endividamento da administração municipal, mas também a oposição "às Olimpíadas do tijolo e dos lobbies dos construtores".

Há alguns meses, o ministro do Desporto, Abodi, descreveu a hipótese de se realizar as Olimpíadas em Roma em 2036 e 2040 como "um desafio a ser aproveitado". Perguntámos ao professor Costabile o que ele acha.

"Diria que Roma está certamente pronta por uma série de razões. A primeira é que é uma das cidades com maior capacidade de atração de turistas, o que está ligado a uma extraordinária capacidade organizacional", observa o professor.

"Se pensarmos no Jubileu, é evidente que se trata de uma cidade habituada a organizar grandes eventos e que, muitas vezes, os organiza de uma forma memorável. É uma oportunidade para grandes obras, para a remodelação de estádios e uma forma de dotar a cidade de infraestruturas que, de outra forma, nunca teriam sido construídas."

"Acredito que o Jubileu, graças ao recurso aos fundos do PNRR [Plano Nacional de Recuperação e Resiliência], mudou radicalmente a qualidade das estruturas urbanas."

Partilhar Comentários

