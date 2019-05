"Estado da União": Trabalho, corrupção e propostas de esquerda

Tamanho do texto

O Dia Internacional dos Trabalhadores celebrou-se, esta semana, por toda a Europa, no cumprimento da tradição anual. Para os sindicatos, foi uma oportunidade para expressarem reivindicações na luta pelos direitos dos trabalhadores.

Este é o tema de abertura de "Estado da União", programa que passa em revista a atualidade europeia da semana.

Outros temas abordados são o alegado mau uso de fundos da União Europeia na Hungria e a entrevista a Violeta Tomic, candidata à presidência da Comissão Europeia pela Esquerda Europeia, grupo político no Parlamento Europeu que reúne comunistas e radicais de esquerda.

Destaques na agenda da próxima semana:

13 de maio:

Os ministros do Ambiente dos países do G7 reúnem-se em Metz (França) para preparar a próxima cimeira do G7 em Biarritz (França).

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, inicia novo périplo europeu a partir da Finlândia. Durante três dias, vai reunir-se com vários líderes europeus, incluindo Angela Merkel e Theresa May.

16 de maio:

Os chefes de Estado e de governo da União Europeia vão até Sibiu, na Roménia, para uma cimeira informal com vista a definir as prioridades para o futuro do projeto europeu.