O Facebook e Instagram eliminaram contas de “indivíduos perigosos"

Tamanho do texto

O Facebook baniu as contas de várias personalidades, conotadas como “indivíduos perigosos” e "divulgadores de teorias conspirativas", uma proibição que também abrange as suas contas no Instagram.

Em conferência de imprensa, um dos representantes do Facebook fez saber, que o processo de avaliação de potenciais prevaricadores é extenso, e foi o que os levou à decisão de remover estas contas na última quinta-feira

Constam da lista de pessoas "alegadamente perigosos e promotoras de discursos que incitam a violência e ódio" o radialista Alex Jones, fundador do site Infowars, o britânico Milo Yiannopoulos, e o extremista muçulmano afro-americano Louis Farrakhan entre muitos outros.