Funeral do Grão-Duque Jean do Luxemburgo

Representantes da monarquia europeia homenagearam este sábado, no Luxemburgo, o Grão-Duque Jean. As cerimónias fúnebres foram acompanhadas por centenas de pessoas, através de um ecrã gigante, numa cidade com a bandeira a meia haste e com as ruas decoradas com fotos do grão-duque que reinou durante trinta e seis anos, antes de ceder o trono ao filho Henri.

Durante a homilia, o arcebispo do Luxemburgo fez o elogio do Grão-Duque considerando que "o primeiro amor foi pela "pátria" e que as reações à sua morte mostram que "os luxemburgueses também o amavam".

Nas primeiras filas da missa estavam muitos soberanos em luto. Alberto II do Mónaco, a rainha Margarida da Dinamarca, a família real belga, a princesa Anne do Reino Unido e os pais de Felipe VI de Espanha. Também presentes no funeral estiveram antigos presidentes como Nicolas Sarkozy e o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker.