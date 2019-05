Palestinianos anunciam cessar-fogo

Tamanho do texto

Na Faixa de Gaza é tempo de tréguas, depois da escalada recente de violência que provocou dezenas de mortos. Líderes palestinianos anunciaram um cessar-fogo com Israel, mediado pelo Egito, que entrou em vigor na madrugada desta segunda-feira mesmo a tempo das celebrações do Ramadão.

O Estado hebraico não confirmou a trégua, que coloca fim ao fogo cruzado e chega a tempo de evitar o derrame de sangue adicional durante as celebrações do Ramadão.

Nos últimos três dias, disparos de mísseis e lançamentos de rockets a partir de Gaza provocaram a morte quatro civis em Israel. O Estado hebraico contra-atacou matando pelo menos 20 palestinianos.

O Exército israelita diz que se tratou de uma retaliação à ofensiva vinda de Gaza. No domingo, um rocket atingiu uma casa em Ashkelon, no sul de Israel. Outra pessoa morreu num ataque na cidade israelita de Asdode.

Um vídeo das Forças de Defesa de Israel mostra o resultado de um alegado ataque aéreo contra um veículo. Um homem, identificado como um elemento do movimento islâmico radical Hamas, morreu na sequência da ação. Israel alega que a vítima transferiu fundos do Irão para as fações armadas em Gaza.

O Hamas fez depois saber que não queria um conflito e acenou com a possibilidade de cessar-fogo, apesar de as sirenes continuarem a soar em cidades israelitas.