Porsche condenada a multa de mais de 500 milhões de euros

A Porsche foi multada em mais de 500 milhões de euros pelo tribunal de Estugarda, na Alemanha, no âmbito das investigações ao alegado falseamento das emissões dos motores a gasóleo. Os motores em questão não foram fabricados pela Porsche, mas sim pela Audi, igualmente uma filial do grupo Volkswagen, e cedidos depois à Porsche. A Audi foi multada em cerca de 800 milhões de euros no outono de 2018, e a Volkswagen teve de pagar mais de mil milhões de euros. Este caso abalou fortemente as contas e a credibilidade do grupo alemão, que chegou a ser o número um mundial do fabrico de automóveis.

A Daimler, casa-mãe da Mercedes-Benz, é outra das gigantes do setor na mira das autoridades alemãs por causa de um caso semelhante e pode também vir a pagar uma multa milionária, mas ao contrário da Volkswagen, a administração garante que não violou qualquer lei.