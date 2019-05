Donald Trump aberto a encontro com governo de Teerão

Donald Trump ainda acredita num acordo com o governo de Teerão. Diz não fechar a porta a um encontro com os dirigentes do Irão, no mesmo dia em que o país anunciou a suspensão parcial dos compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015.

Depois do anúncio, os Estados Unidos informaram as empresas mundiais que iriam levantar sanções aos metais das minas iranianas. O assunto também dominou o encontro de Mike Pompeo com a primeira-ministra Theresa May, numa altura em que o secretário de Estado norte-americano está de visita ao Reino Unido.

Londres diz que haverá consequências se o Irão deixar de respeitar os compromissos nucleares. E, o governo alemão também insiste na necessidade de preservar o acordo - que prevê limites no enriquecimento de urânio, em troca de um levantamento das sanções.