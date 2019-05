Tottenham bate Ajax e segue para a final da Champions

O brasileiro Lucas Moura foi o herói improvável de mais uma louca noite na Champions League. O Ajax de Amesterdão tinha tudo a seu favor depois de vencer o Totenham na primeira mão, em Londres, por um a zero. A jogar na Arena Johan Cruyff, perante o seu público, o conjunto holandês adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos e pouco passava da meia hora de jogo quando marcou o segundo. A vencer por 2-0 o Ajax tinha a eliminatória no bolso. Mas foi sem contar com a magia da Champions. Aos 55 e aos 59 minutos a turma londrina empatou a partida e colocou-se a uma bola do milagre. Lucas Moura acabou por assinar o hat-trick no último suspiro do desafio, garantindo assim uma final 100 por cento britânica. O jogo derradeiro frente ao Liverpool está marcado para o dia 1 de junho, em Madrid.