Contagem decrescente para a final da Liga dos Campeões

Os ingredientes já estão todos reunidos, agora só falta a bola começar a rolar em Madrid para colocar os nervos à flor da pele durante 90 minutos na final da liga dos campeões.

O desafio entre o Tottenham e o Liverpool joga-se este sábado mas a festa já começou. Nem que seja para apanhar sol e tirar uma foto com o troféu.

"É como um sonho, para ser sincero. Nunca pensei que o Tottenham conseguisse estar na final da Liga dos Campeões. Por isso, estar aqui no parque do adepto e com a minha família, é como um sonho para mim", diz um adepto.

Para além dos adeptos locais ou de outros fãs, são esperados 80 mil britânicos, embora apenas 32 mil tenham bilhetes para o duelo de titãs. A luta por um lugar no estádio já começou.

"Estive a falar com um tipo, ali, e ele está a dizer-me que custam entre dois mil e três mil euros. Ontem estivemos por aqui e vimos tipos a serem detidos com bilhetes falsos", revela um adepto com uma t-shirt onde pode ler-se "procuram-se bilhetes".

A final da liga dos campeões, Liverpool-Tottenham está marcada para sábado, às 8 da noite, hora de Lisboa, no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.