A taça da Liga dos Campeões já está em Madrid. Uma cidade onde o ambiente já começa a aquecer antes antes da final inglesa entre o Liverpool e o Tottenham. Uma partida que tem lugar no próximo sábado no Estádio Wanda Metropolitano.

O antigo jogador do Liverpool, Fernando Morientes, transportou o troféu ao lado de Alberto Solozabal, antigo jogador do Atlético de Madrid; acompanhados pela vice presidente da câmara de Madrid, Marta Higureas.

O troféu também foi exibido no centro da cidade e foi colocado em exposição na praça Puerta del Sol, ao ritmo do samba e das energias do futebol.