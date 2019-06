Duelo de titãs ingleses em Madrid este sábado

É o coroar do futebol inglês em Espanha. Tottenham e Liverpool enfrentam-se na final da liga dos campeões em Madrid no sábado à noite com milhares de adeptos britânicos a sonharem com a apoteose europeia.

No estádio Wanda Metropolitano do Atlético, os Reds do técnico Jürgen Klopp avançam como favoritos, reforçados pela experiência da final perdida do ano passado frente ao Real Madrid em Kiev. O trio atacante Salah-Firmino-Mané é afiado e a defesa consistente com Virgil Van Dijk como referência.

Mas os Spurs do argentino Mauricio Pochettino bateram favoritismos e prognósticos ao chegarem ao derradeiro desafio da competição rainha de clubes de futebol da Europa. A turma de Tottenham espera conseguir o milagre ou... será o destino?

Certa é a festa britânica. Pela primeira vez desde 2014, o troféu da Liga dos Campeões deixa Espanha. Uma conquista europeia em plena novela do Brexit.

A final começa as 8 da noite, hora de Lisboa, deste Sábado.