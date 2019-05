China promete resposta a aumento de tarifas dos EUA

Tamanho do texto

A China promete responder com as "contramedidas necessárias" ao aumento das tarifas norte-americanas. Esta sexta-feira, entrou em vigor a passagem de 10 para 25 por cento nas taxas alfandegárias cobradas pelos Estados Unidos sobre bens importados da China, ao mesmo tempo que delegações das duas potências negoceiam para tentar resgatar um acordo que ponha fim a 10 meses de guerra comercial.

O presidente norte-americano afirmou que "as tarifas são um elemento bastante poderoso para um país". Donald Trump acrescentou que o seu país "tem pago 500 mil milhões de dólares por ano à China, durante muitos anos" e que "a China reconstruiu o país" graças aos Estados Unidos.

Já o vice-primeiro-ministro chinês defendeu que a subida nas tarifas "é prejudicial para ambos os lados. As economias chinesa e norte-americana constituem uma cadeia industrial completa e ambas serão prejudicadas". Liu He explicou que "há problemas nas discussões de ambos os lados" mas "é lamentável ver prejudicados os interesses das populações [dos dois países] e, por isso, [espera] que seja encontrada uma forma ideal de resolver o assunto".

Liu volta a reunir-se esta sexta-feira com a delegação norte-americana, depois de, nas negociações a contrarrelógio, não ter conseguido impedir a entrada em vigor do aumento anunciado no passado domingo por Trump e que afeta mais de 5000 produtos chineses, avaliados em 200.000 milhões de dólares.