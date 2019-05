Patrão da Amazon à conquista da Lua

Chama-se "Blue Moon" e o objetivo é levar veículos e equipamento à Lua em 2024. Jeff Bezos, patrão do gigante Amazon e fundador da companhia de exploração espacial Blue Origin, apresentou, em Washington, o projeto para um módulo de alunagem com o qual pretende conquistar um contrato com a NASA com vista a um regresso do Homem à Lua, no espaço de cinco anos.

Bezos: "O vice-presidente [Mike] Pence disse recentemente que o regresso de astronautas norte-americanos à Lua é uma política declarada da administração e dos Estados Unidos. Adoro a ideia e é o que é preciso fazer. Para os que estão a fazer contas em casa, é 2024. E nós podemos ajudar a cumprir esse calendário, mas apenas porque começámos há três anos. É o momento de volta à Lua, desta vez para ficar."

O homem mais rico do Mundo fez a apresentação a dois meses de uma data particularmente simbólica: os cinquenta anos do primeiro contacto do astronauta Neil Armstrong com a superfície lunar.