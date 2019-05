Bahri Yanbu deixa Le Havre de mãos a abanar

Tamanho do texto

O Bahri Yanbu regressa a casa de mãos a abanar. O cargueiro saudita aguardava há vários dias ao largo de Le Havre, onde deveria receber um carregamento de armas, mas já partiu rumo a Santander sem chegar a atracar no porto francês.

Apesar de Emmanuel Macron defender publicamente a venda de armas à Arábia Saudita, a presença do cargueiro tinha motivado os protestos de dois grupos de defesa dos direitos humanos. Os manifestantes tentaram impedir a transação nos tribunais, alegando que as armas iriam ser usadas contra civis e como tal, estaríamos perante uma violação do tratado internacional de comércio de armas.

Apesar da justiça francesa ter negado o seu pedido, o Bahri Yanbu acabou por partir sem as desejadas armas.