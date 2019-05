EUA enviam mísseis Patriot para o Médio Oriente

Os Estados Unidos vão enviar para o Médio Oriente mísseis Patriot e um navio de guerra. Segundo as informações reveladas pelo Pentágono, o navio USS Arlington ( com veículos anfíbios, aviões e centenas de fuzileiros a bordo) vai juntar-se a um grupo de ataque estacionado no Golfo. Há também a indicação de que vários bombardeiros foram deslocados para uma base no Qatar.

Em comunicado, o departamento de defesa norte-americano revelou que esta é a resposta à "maior disposição iraniana para conduzir operações ofensivas contra as forças e os interesses dos EUA".

Em clima de crescente tensão com Washington, Teerão anunciou esta semana que irá abandonar parcialmente o acordo nuclear que assinou em 2015 com várias potências mundiais.

O Presidente do Irão deu esta quarta-feira 60 dias para aos outros países envolvidos no acordo negociarem um novo texto. Se não nada mudar, Teerão vai retomar o enriquecimento do urânio.