Como foram as missões dos bombardeiros furtivos B-2 Spirit, os aviões utilizados pelos EUA para atacar o Irão?

Bombardeiro B-2
Bombardeiro B-2 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De یورونیوز فارسی
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os EUA utilizaram bombardeiros B-2 Esprit para atingir as instalações nucleares do Irão no seu ataque recente ao país. A missão é a segunda maior operação destas aeronaves em termos de tempo de voo na história da Força Aérea dos Estados Unidos. Saiba como foi a primeira.

O recorde de tempo de uma missão aérea também pertence a este avião militar. A missão foi realizada há mais de duas décadas, no início da invasão norte-americana do Afeganistão.

Na noite de 7 de Outubro de 2001, menos de um mês depois dos ataques terroristas de 11 de Setembro, uma segunda vaga de bombardeiros B-2 descolou da base de Whiteman em direção ao Afeganistão. Estas aeronaves, juntamente com os bombardeiros B-52, estavam em missões para destruir as posições de defesa aérea dos talibãs e fornecer superioridade aérea às forças da coligação.

Um dos bombardeiros B-2, chamado Spirit of America, foi pilotado por dois pilotos, Brian Neal e Mel Dale. Num artigo de 2014 para a USO, detalharam a missão.

Por razões de segurança, a trajetória de voo do bombardeiro foi concebida para passar diretamente através do Atlântico, a partir do oeste e através do Pacífico até ao Afeganistão. Também na Operação Martelo da Meia-Noite, em junho de 2025, os bombardeiros que fugiam ao radar seguiram o mesmo caminho, enquanto a equipa principal do lado leste, dos Atlantic Downs, entrou em ação.

O bombardeiro norte-americano conduziu o seu primeiro reabastecimento aéreo com um Boeing KC-135 quatro horas depois da descolagem. Depois, voltou a reabastecer sobre o céu. Os pilotos revezaram-se para descansar numa pequena cama atrás dos assentos de emergência ao longo do percurso. A cabine do B-2 é tão pequena que se diz, em tom de brincadeira, que até as tendas dos soldados no campo de batalha são mais espaçosas.

O Spirit of America continuou o seu caminho mais três vezes: sobre Guam, o Estreito de Malaca, e o Oceano Índico perto da ilha Diego Garcia. Depois, virando para norte, dirigiu-se ao longo da costa da Índia em direção ao Afeganistão.

Related

A travessia do Pacífico demorou mais de 24 horas. Para manter a vigilância, a tripulação recebeu uma pílula estimulante chamada “Wake Me Up”, que tomaram quando se aproximavam da costa do Paquistão. Durante este tempo, alguns alvos de bombardeio tinham mudado e a maior parte das bombas guiadas “JDAM” tiveram de ser reprogramadas no ar.

Depois de chegar aos céus do Afeganistão, o Spirit of America permaneceu na zona cerca de duas horas, visando alvos especificados com elevada precisão. A falta de um sistema avançado de defesa aérea fez com que os talibãs nem percebessem a chegada da aeronave, capaz de fugir aos radares.

Após o fim da primeira fase da operação e ao sair da zona, o centro de comando enviou uma nova missão para as restantes quatro bombardeiros. Os pilotos voltaram a reabastecer sobre o Mar da Arábia e regressaram ao Afeganistão. Esta etapa também durou cerca de 90 minutos.

Quatro horas mais tarde e depois de outro reabastecimento, o bombardeiro B-2 aproximou-se de Diego García. Mas a sua aterragem atrasou-se, uma vez que outro B-52 tinha declarado o estado de emergência. Ao fim de 44 horas e 18 minutos de voo, o Spirit of America aterrou.

No entanto, a missão dos bombardeiros ainda não tinha terminado. Sem desligar o motor, com o reabastecimento e a chegada de duas novas tripulações, o bombardeiro procedeu imediatamente a um voo de 30 horas para regressar à sua base no estado norte-americano do Missouri.

No total, juntamente com outros cinco bombardeiros B-2, o Spirit of America esteve em operação durante mais de 70 horas sem escalas. Durante este período, nenhum dos aviões encontrou defeito técnico ou problema de motor; um desempenho que seria esperado de uma aeronave com preço superior a dois mil milhões de dólares.

Agora que a nova geração de bombardeiros sonegadores de radar, o B-21 Raider, entrou em serviço, espera-se que a aeronave consiga tomar o lugar do B-2; um bombardeiro que desempenhou um papel fulcral tanto na Operação Liberdade Duradoura como no chamado ataque “Midnight Hammer”.

Atualmente, a Força Aérea dos EUA tem 20 B-2, baseados essencialmente na Base Whiteman, no Missouri.

A aeronave tem a capacidade de voar até 50.000 pés e transportar mais de 18 mil quilos de carga, variando de armas convencionais e nucleares.

