No Monte Saint-Michel, no norte de França, a nova barragem controla o fluxo de água a circular entre o estuário do rio Cuesnon e o mar.

A barragem permite agora à água passar com regularidade nos dois sentidos, evitando a acumulação de areia na base da ilha.

A nova barragem têm contribuído para a conservação da fauna e flora, como nos explica Romain Desguée, o responsável pela estrutura:

"Antes da construção da antiga barragem, o mar reentrava naturalmente pelo estuário e voltava a sair. Tínhamos por aqui muitos peixes, focas e outros animais que podiam entrar no rio. Algo que a antiga barragem evitava que acontecesse. A nova permite à maré fazer entrar de novo o mar pelo rio.

"O que pode ter tido impacto durante os nossos trabalhos pode ser a dragagem do estuário do rio Cuesnon . Antes tínhamos canaviais a desenvolverem-se nas margens do rio, que eram habitat de uma certa espécie de aves. Tivemos de replantar estes habitats em diversas partes da baia para compensar a sua destruição.

"Anedotas do nosso estaleiro? Sim, temos muitas. A certa altura havia uma foca que vinha aqui, antes de deixarmos o mar passar para o estuário. Ela permanecia a cerca de 50 metros da barragem, à espera que as portas se abrissem para entrar no rio. Caçava silenciosamente e quando voltávamos a deixar a água sair, ela saia também. Essa foca foi vista vários quilómetros a montante da barragem e dias depois era vista de novo a regressar à baia."

