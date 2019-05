Detido em França um etarra procurado há 16 anos

Foi detido o etarra mais procurado pela França e pela Espanha, há 16 anos,

Josu Ternera, ex-líder da organização separatista Euskadi ta Askatasuna - ETA, País Basco e Liberdade - foi detido ao princípio da manhã de quinta-feira frente ao hospital de Sallanches, em França, onde se dirigiu para uma consulta médica.

Ternera foi o líder do movimento e a voz que anunciou o seu fim em maio de 2018. Sobre si pesam dois mandados europeus de captura, um emitido pela França - onde está condenado a oito anos de prisão por participação em associação de malfeitores terrorista -, outro emitido pela Espanha.

O ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, diz que as autoridades espanholas também esperam por Josu Ternera: "Tem um processo pendente perante as autoridades francesas e também se executarão as ordens europeias de detenção que pesam sobre si, emitidas pelas autoridades espanholas, concretamente pela Audiência Nacional".

O coletivo "Caminho da Paz", do País Basco já classificou como "inaceitável", a detenção do homem que leu o comunicado da paz. Josu Ternera, de seu verdadeiro nome Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea tem 68 anos e sofre de cancro.

Em quatro décadas a ETA matou 853 pessoas em atentados violentos na luta pela independência do País Basco. Baixou as armas em 2011 e extinguiu o movimento de luta em 2018.