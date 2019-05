Na rua pela Europa

Os tradicionais sorrisos de campanha sucedem-se um pouco por toda a Europa com a aproximação da data para as eleições europeias. Na Croácia, Manfred Weber disparou contra a ascensão da direita populista. Para o candidato do Partido Popular Europeu, os verdadeiros patriotas são aqueles que estão dispostos a trabalhar em conjunto com os vizinhos europeus e tem-se tornado cada vez mais óbvio que os populistas não são solução para a Europa.

Na Roménia os apoiantes do Partido Nacional Liberal saíram para as ruas e contaram com um reforço de peso: o Presidente da República e antigo líder do partido, Klaus Iohannis, que apelou ao voto nas europeias, mas também no referendo sobre a reforma do sistema judicial previsto para o mesmo dia.

Na Polónia, o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk esteve entre os participantes numa ação de campanha convocada pela Coligação Europeia. Grzegorz Schetyna, líder de um dos partidos fundadores da coligação, garantiu que estarão sempre do lado da constituição e da lei e que lutam por uma Polónia para todos os polacos, e não apenas para uma elite partidária como acontece atualmente.

O futuro do Velho continente está em jogo, as eleições irão decorrer entre os dias 23 e 26 de maio.