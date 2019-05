Checos em protesto contra governo

As ruas de Praga estão em protesto há uma semana. O alvo é o governo de Adrej Babis, o primeiro-ministro multimilionário a ser julgado por fraude no uso de fundos europeus.

Agora, os checos exigem a demissão do ministro da justiça por alegadas interferências no processo.

Uma das manifestantes afirma que "todo o governo se devia demitir, pois com um primeiro-ministro a ser julgado por crimes, não é possível manter o governo, ele não dá o exemplo". Para outro dos participantes, "o ministro da Justiça foi a última gota para estes protestos. Ninguém minimamente razoável pode ver o que Babis está a fazer, o que o presidente Milos Zeman e o governo estão a fazer".

Andrej Babis chegou ao governo da República Checa em dezembro de 2017 com o Aliança dos Cidadãos Descontentes. Um partido populista, anti-imigração e eurocético que surge à frente nas sondagens para as europeias e que, de acordo com as projeções, poderá vir a eleger seis eurodeputados.