Euronews Noite | As noticias do Mundo de 23 de maio de 2019

Os europeus já começaram a escolher os seus representantes para os próximos cinco anos no Parlamento Europeu. Reino Unido e Holanda foram os primeiros países a votar, mas os resultados oficiais só serão conhecidos no domingo à noite, quando as urnas fecharem em todos os estados-membros.

Tal como em Portugal, só no domingo a Bulgária vai a votos, numa altura em que o país vive vários escândalos de corrupção. Negócios obscuros no imobiliário e alegado mau uso de fundos comunitários marcaram a campanha eleitoral e provocaram a demissão de altas figuras do Estado.

Na edição desta quinta-feira, falamos também sobre a batalha pelo controlo de Tripoli, entre o autoproclamado Exército Nacional Líbio, de Khalifa Haftar, e as forças do Governo de União Nacional.

No Desporto, destaque para a decisão da FIFA de adiar o alargamento a 48 equipas no Mundial de futebol do Qatar, em 2022.