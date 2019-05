Eleitores holandeses valorizam voto nas Europeias

É em ginásios de boxe transformados em assembleias de voto como esta, em Amesterdão, onde realmente se disputam e ganham as eleições.

E estes eleitores holandeses estão entre os primeiros da Uniao Europeia a votar.

"É uma eleição muito importante e conversei sobre isso com os meus amigos e familiares. É muito importante que as pessoas votem", afirma Laura, uma eleitora, de 27 anos, que vota na maior cidade holandesa.

Com eleições regionais há cerca de dois meses e eleições gerais em 2017, esta é a terceira vez que o eleitorado é chamado a votar nos últimos dois anos. Agora, uma série de novos competidores apresenta-se a votos nas urnas para estas eleições europeias. E estes 'estreantes' esperam conseguir encostar os partidos tradicionais às cordas.

Apesar de contrariar a tendência de participação na UE e de ter mesmo aumentado a afluência nas últimas duas eleições europeias, a participação na Holanda ainda estava apenas acima dos 37 por cento em 2014.

"É possível ver como ¨¨¨esta eleição é importante porque há novos partidos que querem jogar com a nossa prosperidade, com a nossa segurança e com os nossos empregos", avisa Onno, outro eleitor holandês, secundado por uma outra eleitora chamada Maya: "Estou preocupada, por isso voto. Faço uso do meu voto porque se não votar, também estou a influenciar a votação. E quero votar naquilo que defendo.”

Os eleitores holandeses elegem 26 deputados para o Parlamento Europeu, com mais três a tomarem assento assim que o Reino Unido deixe efetivamente a União Europeia.