Áustria tem governo provisório

Hartwig Löger é o senhor que se segue na liderança do governo da Áustria.

O ex-ministro das Finanças foi nomeado pelo presidente, esta terça-feira, para chefiar o executivo até setembro, mês em que os austríacos voltam às urnas para as eleições legislativas.

Com Löger, neste governo provisório, estará um gabinete interino de tecnocratas composto por especialistas e funcionários públicos.

A vida política na Áustria vive tempos atribulados, depois de o vice-chanceler Heinz-Christian Strache ter saído do governo após ter prometido a adjudicação de contratos públicos a uma alegada sobrinha de um magnata russo, em troca de apoio financeiro.

Sebastian Kurz demitiu todos os ministros do Partido da Liberdade, até então na coligação, mas a medida não foi suficiente para sobreviver a uma moção de censura, promovida pelo Partido Social Democrata e apoiada pela extrema direita, que uma semana antes fazia parte do governo de coligação.

Kurz ainda propôs ao presidente manter-se como chanceler até setembro. No entanto, está confiante numa recandidatura do partido ao governo austríaco. Mesmo depois do escândalo, o partido Do ex-chanceler não só ganhou as Europeias de domingo, como ainda aumentou o número de votos.