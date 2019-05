Euronews Noite | As notícias do Mundo de 28 de maio de 2019

Tamanho do texto

As eleições europeias já foram. Agora é tempo de saber quem vai assumir o poder em Bruxelas. Neste Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio, falou-se do seguinte:

– Quem são os principais candidatos aos cargos-chave na União Europeia e quais são os desafios exatamente que vão enfrentar?

– Numa altura em que já se antecipam divergências sobre os nomes a avançar, Emmanuel Macron recebeu Pedro Sanchéz para concertar posições.

– Líder indígena da Amazónia encontra-se na Europa para reunir apoios em defesa do pulmão do mundo.

– E, por último, fomos descobrir o arranha-céus da autoria de Siza Vieira que está a nascer em Nova Iorque.