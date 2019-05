Imigrantes ilegais provocam a ira de Donald Trump

Tamanho do texto

Donald Trump partilhou um vídeo, no Twitter, que despoletou a sua ira e o levou a anunciar taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México.

De acordo com a Casa Branca, as novas tarifas entram em vigor a 10 de junho e vão aumentando progressivamente, podendo atingir os 25%, até que o presidente norte-americano considere que o problema da imigração ilegal esteja resolvido.

As imagens da polícia fronteiriça mostram um grupo de mais de 1000 pessoas a entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América, na fronteira de El Paso, no estado do Texas.

De acordo com a NBC, o grupo era composto, na sua maioria, por famílias. Pelo menos 63 menores viajavam sozinhos.

"Às vezes, sem água, ficamos sem comida, perdidos, desesperados e a chorar", recorda uma mulher.

Um imigrante recorda que "houve vários que não conseguiram chegar. Ficaram sem forças... Deitaram-se debaixo de uma árvore e lá ficaram."

"O grande sacrifício que uma pessoa faz para chegar aos Estados Unidos... Em 20 minutos acabam com a tua vida. Violam a tua esposa, à tua frente, e acabam contigo", afirma um homem.

Com o aumento dos controlos fronteiriços, na América Central, os migrantes aventuram-se em rotas, cada vez mais perigosas como, por exemplo, a selva de Darién que atravessa o Panamá.